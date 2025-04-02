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В Пскове грузовик прицепом оторвал передний бампер на Kia Sportage

В Пскове грузовик прицепом оторвал передний бампер на Kia Sportage. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 апреля в 15.10 на км 281 +900 м автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Невель, возле пункта весового контроля.

Мужчина 1982 года рождения за рулем Scania с полуприцепом совершил наезд на стоящее транспортное средство – автомобиль Kia под управлением женщины 1979 года рождения.

Грузовик выезжал с пункта весового контроля и задел легковой автомобиль прицепом.

Пострадавших нет.