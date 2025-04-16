АвтоМир / Происшествия / ДТП

Две женщины повредили автомашины на парковке торгового комплекса в Пскове

Две женщины повредили автомашины на парковке торгового комплекса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 апреля в 17.00 на улице Коммунальной у дома 71.

Женщина 1987 года рождения на Ford Focus не уступила дорогу приближающемуся справа транспортному средству Lada Granta под управлением женщины 1991 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель Ford привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ- не предоставила преимущество. Штраф составил 500 рублей.