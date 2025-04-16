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Стали известны подробности наезда на ребенка на Октябрьском проспекте в Пскове

Стали известны подробности наезда на ребенка на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, женщина-водитель рассказала, что не заметила ребенка. Увидеть пешехода помешало солнце.

Ребенок пересекал нерегулируемый пешеходный переход на обычном «ножном» самокате без электропривода. Он не относится к транспортным средствам, спешиваться было необязательно.

Пешеход двигался слева направо, он успел преодолеть три полосы из четырех.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в 15.50 водитель автомашины Lada Kalina, девушка 2002 года рождения, совершила наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка выявлены ушибы.