АвтоМир / Происшествия / ДТП

Уголовное дело возбудили по факту травмирования людей в ДТП со следовавшим из Пскова автобусом

Уголовное дело возбудили по факту причинения телесных повреждений пассажирам автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому, сообщили в СК России.

Фото: УМВД России по Владимирской области

Следственные органы СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, ночью 28 апреля на автодороге в Александровском районе съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус, следовавший из Псковской области в Кострому. В результате дорожно-транспортного происшествия 35 пассажиров обратились за медицинской помощью, 16 были госпитализированы, в том числе одна из пассажирок – в реанимационное отделение больницы.

Смотрите также В результате опрокидывания следовавшего из Пскова автобуса с паломниками госпитализировали 13 человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Ялину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Смотрите также Следовавший из Пскова автобус с паломниками попал в ДТП во Владимирской области

Напомним, в автобусе была паломническая группа из Костромской области.