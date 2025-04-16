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Ушибы, резаная рана и перелом пальца стали последствиями серьезного ДТП на улице Советской Армии

Стали известны подробности столкновения двух автомашин в Пскове 28 апреля на перекрестке улиц Советской Армии и Железнодорожной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, водитель Volkswagen Passat, мужчина 1984 года рождения получил ушиб мягких тканей головы и лица, резаную рану голени.

У второго участника происшествия – водителя УАЗ «Патриот» 2004 года рождения - закрытый перелом пальца. Оба водителя трезвые.

Водитель Volkswagen привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

Volkswagen двигался по улице Советской Армии со стороны улицы Солнечной в направлении Ленинградского шоссе, при выполнении поворота налево на Железнодорожную не уступил дорогу внедорожнику.