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Два похожих ДТП с участием «Газелей» произошли в Пскове за три дня

Два похожих дорожно-транспортных происшествия с участием «Газелей» произошли в Пскове за три дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 5 мая в 18.09 произошло столкновение двух автомашин на улице Рокоссовского у дома №30.

Водитель автомашины ГАЗ-3302 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Chery Tiggo. Пострадавших нет. В грузовике за рулем был мужчина 1958 года рождения, «китайцем» управлял мужчина 1984 года рождения. Водитель ГАЗ-3302 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции. Оштрафован на 2250 рублей.

Похожее ДТП произошло 3 мая на улице Николая Васильева у дома №41-а, только с участием трех автомобилей. В этот день в 17.40 мужчина 1994 года рождения за рулем автомашины «Газель» 2824L5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Renault Duster, за рулём которого находился мужчина 1978 года рождения. После удара Renault по инерции выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Granta под управлением мужчины 1965 года рождения.

Пострадавших нет.

Сообщается, что водитель Renault остановился пропустить людей перед пешеходным переходом.

Водитель грузовика оштрафован на 2250 рублей по части 1 статьи 12.15.