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Nissan подтолкнул «Ладу» на улице Коммунальной в Пскове. ВИДЕО

На улице Коммунальной в Пскове напротив дома №11 произошло столкновение двух автомашин во время выполнения поворота налево на улицу Петровскую. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия 6 мая около 18.20.

Фото: телеграм-канал Псков. За рулём

После включения разрешающего сигнала светофора Lada и Nissan начали движение в левой полосе по улице Коммунальной. Водитель Lada сбавил скорость и приготовился поворачивать налево, сзади в него врезался Nissan.

Видео: камеры Pskovline

В 20.09 на место прибыл экипаж ДПС, а еще через 10 минут оба автомобиля покинули перекресток.

Пострадавших нет, скорая на место не приезжала.