АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два мотоциклиста и водитель «Дастера» погибли на дорогах Псковской области за неделю

Три человека погибли за неделю на дорогах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все трое скончались в разных происшествиях, двое из них – мотоциклисты, третий управлял автомашиной.

7 мая в 19.45 в дежурную часть МО МВД России «Бежаницкий» поступило сообщение о том, что в деревне Кожино Бежаницкого района произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

По информации пресс-службы УГИБДД по Псковской области, в ходе проверки по факту ДТП было установлено, что 6 мая около 23.00 на 3 км + 100 м автодороги Кудеверь - Баслаки Бежаницкого района водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. Водитель 1989 года рождения скончался на месте. Мужчина был лишен права управления транспортом.

Смотрите также Лишенный прав мотоциклист погиб при наезде на дерево в Бежаницком районе

10 мая около 17.40 на 16-м км дороги Лудони - Павы - Борисовичи у деревни Залазы Стругокрасненского района водитель Renault Duster, мужчина 1968 года рождения, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия.

10 мая около 12.30 на 20 км дороги Кунья - Назимово у деревни Трубицы Куньинского района водитель мотоцикла Racer, мужчина 1974 года рождения, на закруглении проезжей части не справился с управлением и съехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением великолучанина 1974 года рождения. Мотоциклист погиб.

Смотрите также Три человека погибли в ДТП за прошедшую неделю в Псковской области

Также 9 мая около 13.55 в Дно водитель автомашины наехала на велосипедиста. У дома 9 по Совхозному переулку водитель Nissan Almera, женщина 1954 года рождения, совершила наезд на велосипедиста 1950 года рождения, двигающего в попутном направлении и совершающего левый поворот. Велосипедист госпитализирован. Транспортные средства изъяты.

По факту всех происшествий проводятся проверки.