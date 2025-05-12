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Два ребенка пострадали в результате столкновения Ford и скутера в великолукской деревне

Двое несовершеннолетних на скутере «Альфа» получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Портовой в деревне Максимово Великолукского района 17 мая около 18:55, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель 1981 года рождения, управляя Ford Focus, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение со скутером «Альфа» под управлением несовершеннолетнего 2013 года рода.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения бедренной кости, сотрясение головного мозга, множественные ушибы мягких тканей тела. Пассажир скутера «Альфа», ребенок 2013 года рождения, получил перелом бедра, сотрясение головного мозга.

Несовершеннолетний управлял скутером с разрешения матери, защитных средств несовершеннолетние не имели.