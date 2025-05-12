АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина на «Ниве» сбила электросамокатчика из службы доставки в Пскове

В Пскове водитель «Нивы» сбила водителя электросамоката. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 17 мая в 12.30 на улице Киселёва, 3А.

Фото: телеграм-канал Псков. За рулём

Женщина 1998 года рождения, управляя автомашиной Lada 212140, совершила столкновение с электросамокатом Kuga под управлением мужчины 1975 года рождения. Водитель СИМ доставлен в областную больницу с ушибами, после осмотра отпущен.

Водитель самоката двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Водитель «Нивы» поворачивала налево к жилому дому. Удар пришелся на переднее правое крыло и дверь.

По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением).

Это единственное дорожное происшествие с пострадавшими на территории Пскова за 16-18 мая.

Добавим, на фото на электросамокате видна сумка одной из служб доставки.

Также стали известны подробности ДТП с участием фургона на Октябрьском проспекте, которое также произошло в субботу, 17 мая.

В 14.45 у дома 22 по Октябрьскому проспекту водитель Ford Transit, мужчина 1984 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Мицубиси» под управлением мужчины 1977 года рождения. После наезда фургон наехал на дерево.

Пострадавших нет. Водитель Ford привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (несоблюдение дистанции), выписан штраф на 2250 рублей.