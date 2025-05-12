АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Газели» спровоцировал цепную аварию на трассе Псков — Изборск

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло 17 мая около 12:15 на шестом километре трассы Псков — Изборск, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ГАИ ОМВД России по Псковскому району.

Причиной аварии послужило нарушение водителем автомобиля марки ГАЗ-3221 (мужчина 1978 года рождения) безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства Kia Ceed под управлением водителя 2001 года рождения.

После столкновения последовала серия аварийных ситуаций: автомобиль Kia Ceed столкнулся с двигавшейся впереди машиной Chevrolet Cruze, управляемой мужчиной 1987 года рождения. Затем Chevrolet совершил удар по автомобилю Renault под управлением мужчины 1990 года рождения, а последний врезался в машину Nissan, управляемую водителем 1959 года рождения.

В отношении водителя ГАЗ-3221 составлен административный материал по статье КоАП РФ 12.15.1 за несоблюдение безопасной дистанции.

Никто из участников инцидента не пострадал.