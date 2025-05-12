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Столкновение с автобусом на улице Леона Поземского в Пскове спровоцировало второе ДТП

Два дорожно-транспортных происшествия случились на улице Леона Поземского в Пскове 23 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Дмитрий Волков / «Жесть по-псковски»

По предварительной информации, первое ДТП произошло в 8.20. Предполагаемый виновник аварии въехал в автобус, следовавший по маршруту №1, недалеко от кафе «Шведская горка». После чего легковую машину откинуло в КАМАЗ.

По информации от сотрудника экипажа Госавтоинспекции, выезжавшего на место аварии, из-за столкновения поток автомобилей начал останавливаться, в результате чего между собой столкнулись ещё два автомобиля.

Обошлось без пострадавших.

«Все транспортные средства с места аварии убраны, чтобы не мешали проезду», - рассказали в полиции.

Авария затрудняла движение транспорта.