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Дело о ДТП с погибшей семьей в пустошкинской деревне Алоль рассматривают в суде

Уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в деревне Алоль Пустошкинского района 14 октября, рассматривают в Опочецком районном суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Дело поступило в суд в марте. Назначено судебное заседание», - сказали в объединенной пресс-службе судов.

По сообщениям местных жителей, на месте ДТП в настоящее время повесили камеру, фиксирующую непристегнутые ремни безопасности.

Напомним,14 октября в деревне Алоль Пустошкинского района водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 2-летний пассажир. Второй ребенок, 5-летний мальчик, а также его мать были доставлены в больницу. Женщина впоследствии также скончалась.

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Водитель автомобиля Kia K5 в ДТП не пострадал.

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Как стало известно, участником ДТП был клирик Великолукской епархии. На время расследования происшествия светскими органами власти клирик епархии был запрещён в священнослужении.