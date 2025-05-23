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Два человека госпитализированы в результате ДТП на Советской улице в Пскове

BMW и Lada Granta столкнулись на Советской улице в Пскове сегодня утром, 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: «Псков. За рулём»/ Telegram-канал

Водитель автомашины BMW, мужчина 2004 года рождения, при выбранной скорости не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Lada Granta, которой управлял мужчина 1969 года рождения. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

В результате ДТП пострадали водитель автомашины Lada Granta и его пассажир. Оба мужчины госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.