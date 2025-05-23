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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека получили серьезные травмы в ДТП в центре Пскова в воскресенье

26.05.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Два человека получили серьезные травмы при столкновении двух автомашин в центре Пскова в воскресенье утром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 мая в 8.00 у дома №9 по улице Советская.

Водитель BMW, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с Lada Granta под управлением мужчины 1969 года рождения.

Два человека госпитализированы в областную больницу. По предварительной информации, у водителя - передом костей таза. У пассажира 1993 года рождения ушибы грудной клетки, легких. Информация о телесных повреждениях уточняется.

Водитель BMW – трезвый. Водителю Lada назначено химико-токсикологическое исследование.

Сообщается, что водителя BMW занесло на мокрой дороге. По словам молодого человека, он не превышал скорость при движении.

Добавим, на BMW иностранные номера, но машиной управлял житель Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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