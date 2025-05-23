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Два человека получили серьезные травмы в ДТП в центре Пскова в воскресенье

Два человека получили серьезные травмы при столкновении двух автомашин в центре Пскова в воскресенье утром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 мая в 8.00 у дома №9 по улице Советская.

Водитель BMW, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с Lada Granta под управлением мужчины 1969 года рождения.

Два человека госпитализированы в областную больницу. По предварительной информации, у водителя - передом костей таза. У пассажира 1993 года рождения ушибы грудной клетки, легких. Информация о телесных повреждениях уточняется.

Водитель BMW – трезвый. Водителю Lada назначено химико-токсикологическое исследование.

Сообщается, что водителя BMW занесло на мокрой дороге. По словам молодого человека, он не превышал скорость при движении.

Добавим, на BMW иностранные номера, но машиной управлял житель Пскова.