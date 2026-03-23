Движение грузовиков по дорогам регионального значения ограничили в Псковской области

На автомобильных дорогах регионального значения Псковской области с 23 марта по 21 апреля будет введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств с грузом или без груза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Ограничение вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период. В указанный период грузовому транспорту запрещается ездить по региональным трассам с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Согласно приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области о введении временных ограничений в весенний период, предельно допустимые значения составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки. Исключение составляют 38 участков дорог, на которых устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки в период действия весенних ограничений.

Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов, коммунальных отходов, грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также на ряд транспортных средств.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить на сайте профильного регионального Министрества и в «Псковавтодоре» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактный телефон: (8–8112) 22-01-02 (отдел весового контроля).

Реклама на ПЛН

