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В центре Пскова женщина пробила колесо на автомашине из-за повреждения дороги

В Пскове женщина повредила колесо на автомашине из-за повреждения дороги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 25 мая в 00.05 у дома №28 по Октябрьскому проспекту (ТЦ «Ракета»).

В ночь с субботы на воскресенье водитель 2003 года рождения на Нуundаi Sоlаris совершила наезд на выбоину дорожного покрытия в правой полосе. Яма находилась в воде.

У автомобиля пробито колесо, девушка вызвала сотрудников ДПС для оформления происшествия.

Вынесен отказ от возбуждения административного производства в отношении водителя, поскольку в ее действиях нет административных нарушений.

Где было ограждение с дорожными знаками в момент наезда, не сообщается.