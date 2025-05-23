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Столкновение двух «Пежо» произошло на Октябрьской площади. ВИДЕО

Столкновение двух автомобилей «Пежо» произошло на Октябрьской площади Пскова. Видеокамера Pskovline зафиксировала происшествие 30 мая в 07.40 утра.

Водитель темного «Пежо» при движении со стороны ЦУМа не уступил дорогу женщине на красном «Пежо», которая двигалась со стороны Октябрьского проспекта к площади Ленина.

Пострадавших нет. После столкновения водитель темного «Пежо» вместе с пассажиром подобрали отвалившийся бампер и другие детали, спрятали в багажник и потом пошли общаться с водителем второй автомашины.

На момент публикации участники освободили проезжую часть.