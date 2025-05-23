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При столкновении велосипедиста с автомобилем в Пскове никто не пострадал

При столкновении велосипедиста с автомобилем в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июня в 12.40 на Рижском проспекте у дома №29/31.

Скриншот с камеры Pskovline

На регулируемом перекрестке, на пешеходном переходе велосипедист не спешился и совершил наезд на Chevrolet Cruze под управлением водителя 1991 года рождения. Велосипедист 2013 года рождения не пострадал. Оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Оформлен отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. Велосипедист, который должен был слезть с велосипеда и вести его через переход, не достиг возраста привлечения к административной ответственности.