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Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе

Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом на 665-м км дороги Устюжна - Великие Луки - Невель в Великолукском районе (вблизи райбольницы) 6 июня в 10:20, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель 1946 года рождения, управляя Chevrolet Aveo, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю МАЗ с прицепом под управлением водителя 1998 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу с телесными повреждениями.