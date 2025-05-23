←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 23.05.2025 12:421 Дело о ДТП с погибшей семьей в пустошкинской деревне Алоль рассматривают в суде 06.06.2025 13:180 Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе 05.06.2025 17:082 Водитель перевернувшегося под Псковом минивэна убежал с места ДТП 05.06.2025 11:520 Фотофакт: Автомобиль опрокинулся в кювете в псковской деревне Большая Гоголевка 04.06.2025 18:510 Водителя микроавтобуса оштрафовали на 500 рублей за ДТП на улице Гагарина в Пскове 04.06.2025 13:500 Сбившему насмерть курьера на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье запретили садиться за руль
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе

06.06.2025 13:18|ПсковКомментариев: 0

Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом на 665-м км дороги Устюжна - Великие Луки - Невель в Великолукском районе (вблизи райбольницы) 6 июня в 10:20, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский». 

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

Водитель 1946 года рождения, управляя Chevrolet Aveo, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю МАЗ с прицепом под управлением водителя 1998 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

 

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу с телесными повреждениями. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 3643 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.06.2025, 13:180 Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе 06.06.2025, 12:460 Губернатор вручил ветерану боевых действий в Пскове ключи от «Москвича 3» 06.06.2025, 11:530 На водителя Opel из Великих Лук возбудят два уголовных дела 06.06.2025, 10:340 Автомобиль Mitsubishi Lancer X облили кислотой в Великих Луках
05.06.2025, 19:180 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 6 июня 05.06.2025, 18:512 Ремонтные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут быстрее графика 05.06.2025, 17:435 Комплекс «Дозор М3» выявил в Пскове водителей, паркующихся на зеленой зоне 05.06.2025, 17:082 Водитель перевернувшегося под Псковом минивэна убежал с места ДТП
05.06.2025, 15:280 Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят 7 и 8 июня 05.06.2025, 14:030 В каких случаях можно сохранить автомобиль при банкротстве, рассказали псковичам 05.06.2025, 11:520 Фотофакт: Автомобиль опрокинулся в кювете в псковской деревне Большая Гоголевка 05.06.2025, 10:070 На рынке стало больше поддельных автозапчастей и жидкостей — эксперты
05.06.2025, 09:500 Грузовой автомобиль горел в великолукской деревне Гречухино 05.06.2025, 09:370 ВАЗ сгорел в гдовской деревне Смуравьево-2 05.06.2025, 08:000 Движение ограничили на улице Советской в Пскове до 6 июня 04.06.2025, 18:510 Водителя микроавтобуса оштрафовали на 500 рублей за ДТП на улице Гагарина в Пскове
04.06.2025, 17:151 «Дневной дозор»: Почему дороги в Псковской области приходится постоянно латать? 04.06.2025, 16:450 На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 5 июня 04.06.2025, 16:140 Александр Братчиков: По всему миру дороги с заплатками, как ситцевое одеяло 04.06.2025, 15:100 Движение на улице Советской в Пскове ограничат на два дня
04.06.2025, 14:470 Занятие с привлечением патрульного автомобиля провела ГАИ для великолукских школьников 04.06.2025, 13:500 Сбившему насмерть курьера на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье запретили садиться за руль 04.06.2025, 12:040 Инспекторы ДПС остановили в Пскове пьяного водителя Nissan 03.06.2025, 21:000 Монтаж балок пролетного строения завершен на мосту через реку Полонка
03.06.2025, 18:500 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июня 03.06.2025, 17:250 Полицейские встретились со школьниками в лагерях Великих Лук 03.06.2025, 17:020 Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках 03.06.2025, 14:060 Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали депутаты Собрания
03.06.2025, 13:370 Самосвал «наказал» водителя универсала на круговом перекрестке улицы Труда в Пскове 03.06.2025, 12:230 Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта 02.06.2025, 22:550 Ремонт «картами» в Пскове выполнит «Дорстройсервис» 02.06.2025, 21:050 За неделю на псковских дорогах сотрудники ГАИ пресекли свыше 1300 нарушений
02.06.2025, 21:001 «Ваши проблемы»: псковичи ждут ремонта двора на улице Западной 02.06.2025, 17:010 Нижний слой асфальта уложили на улице Генерала Маргелова в Пскове 02.06.2025, 15:370 С 3 июня изменится схема движения на некоторых улицах Пскова 02.06.2025, 14:500 «ГорДозор»: Круговорот кругов в Пскове. ВИДЕО
02.06.2025, 14:171 При столкновении велосипедиста с автомобилем в Пскове никто не пострадал 02.06.2025, 11:210 Совместными усилиями: в Великих Луках продолжается масштабное благоустройство 01.06.2025, 15:2413 В Пскове на Рижском проспекте велосипедист врезался в автомобиль. ВИДЕО 01.06.2025, 13:190 Человека сбили в ДТП на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове - очевидцы
30.05.2025, 17:590 Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона 30.05.2025, 17:220 Два «японца» столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 30.05.2025, 17:210 Участок дороги на Красноармейской набережной в Пскове перекроют 2 июня 30.05.2025, 16:460 ДТП возле виадука в Пскове затрудняет движение в центр
30.05.2025, 15:100 Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним 30.05.2025, 14:100 Водитель Citroen проверила на прочность «Ладу Гранту» на улице Труда в Пскове. ФОТО 30.05.2025, 11:260 В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход 30.05.2025, 10:220 Более 7,5 км дорог отремонтировали в 2024 году в Пскове
30.05.2025, 08:550 Столкновение двух «Пежо» произошло на Октябрьской площади. ВИДЕО 29.05.2025, 21:330 Протяжённость пешеходной зоны увеличится на улице Госпитальной в Пскове 29.05.2025, 18:130 Андрей Ермаков: Поиск альтернативного места отправки детей в летние лагеря ведется  29.05.2025, 15:520 Ремонт более чем 2,5 километра дорог запланировали в Псковском районе
29.05.2025, 15:172 Попытка вернуться в поток привела к ДТП на Рижском проспекте в Пскове и 6-часовому ожиданию 29.05.2025, 14:050 Минтранс допустил возможность создания реестра таксистов в будущем 29.05.2025, 12:540 Участок дороги Пушкинские Горы – Локня ремонтируют по нацпроекту 29.05.2025, 12:491 Сергей Вострецов: Не можете производить свои автомобили — не мешайте покупать импортные
29.05.2025, 11:510 Бесплатный проезд псковским ветеранам и участникам войны продлен до конца года 29.05.2025, 11:300 В Псковской области пойманы нетрезвые водители 29.05.2025, 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео 29.05.2025, 10:420 Мачта упала на автомобиль на улице Юбилейной в Пскове
29.05.2025, 10:150 Высокий спрос на автокредитование отметили в Сбере в апреле 2025 года в СЗФО 29.05.2025, 09:450 Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает законодательство 29.05.2025, 06:552 В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток улиц Индустриальной и Инженерной 28.05.2025, 20:300 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта
28.05.2025, 20:240 Житель Великих Лук осужден за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом 28.05.2025, 19:223 Улица Юбилейная в Пскове станет шестиполосной перед Народной и Маргелова 28.05.2025, 17:530 Псковичи выбирают машины с пробегом до 5 лет – аналитики 28.05.2025, 16:401 В центре Пскова может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов
28.05.2025, 16:330 В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева 28.05.2025, 15:160 Житель Псковской области погиб в ДТП с автобусом, «Газелью» и Skoda под Кингисеппом 28.05.2025, 14:530 Материал по резонансному ДТП с BMW и Renault на Рижском проспекте в Пскове передадут следователям 28.05.2025, 07:060 В Пскове водитель пытался устроить конфликт из-за правил проезда на перекрестке с круговым движением
27.05.2025, 17:390 «Кузница»: Активный сезон дорожных работ. Крупные объекты, проблемные вопросы. ВИДЕО 27.05.2025, 17:380 Движение грузовиков на участке КАД в Петербурге перекроют из-за экономического форума 27.05.2025, 16:280 На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта 27.05.2025, 15:120 Почти 1,5 млрд рублей требуется для ремонта мостов в сторону гдовской деревни Самолва
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.