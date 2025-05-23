АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП на перекрестке улиц Поземского и Чудской в Пскове попало на видео

ДТП на перекрестке улиц Поземского и Чудской в Пскове попало на видео. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 июня в 09.23, согласно данным видеокамеры Pskovline.

На время проведения ремонтных работ на перекрёстке был отключен светофор. Водитель автомобиля, выполняющего поворот с улицы Чудской налево на улицу Поземского в сторону выезда из города, не уступил дорогу автомашине, которая двигалась по главной дороге со стороны Гдова.

Участники простояли на перекрестке около 20 минут, после разъехались.

Пострадавших нет. Добавим, по информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, сотрудники ДПС данное происшествие не оформляли.