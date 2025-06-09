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Сбитая в Пскове грузовиком на тротуаре женщина получила тяжелые травмы

Сбитая в Пскове грузовиком на тротуаре женщина, по предварительной информации, получила тяжелые травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 10 июня в 18.00 на улице Советской у дома 53/15.

Мужчина 1983 года рождения на автомашине ГАЗ 33022 при движении задним ходом по тротуару к месту выгрузки допустил наезд на женщину 1948 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.

По предварительной информации, диагностирован перелом основания черепа. Информация о травмах и состоянии пострадавшей уточняется.

Водитель трезвый. По словам водителя, перед началом движения по тротуару он убедился, что нет пешеходов, включил аварийную световую сигнализацию. Во время движения услышал звук, остановился, вышел и увидел женщину в крови.