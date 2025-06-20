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Четыре автомобиля стали участниками ДТП на Алмазной в Пскове из-за опасного маневра. ФОТО

Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на улице Алмазной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, причиной происшествия стал маневр левого поворота с территории строительного рынка на улицу Алмазную.

18 июня в 10.35 у дома №1 по улице Алмазной водитель Lada Granta, мужчина 1974 года рождения при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с ВАЗ-2112 под управлением мужчины 2000 молодого человека. Далее Lada столкнулась с Toyota под управлением мужчины 1966 года рождения. Toyota Land Cruiser столкнулась с припаркованным Hyundai, в котором не было водителя.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Из объяснений водителей известно, что водитель «Лада Гранты» поворачивал с территории рынка налево. Водитель Toyota Land Cruiser стоял на улице Алмазной в ожидании разрешающего сигнала светофора. Водитель ВАЗ-2112 не успел среагировать на появившийся автомобиль, врезался в бок.

Водитель «Лада Гранты» привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. За непредоставление преимущества оштрафован на 500 рублей.