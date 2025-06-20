Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Участок улицы Ленина в Пскове закроют для транспорта до конца лета

На участках улиц Германа и Пожиговской в Пскове временно ограничат движение

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Движение транспорта ограничат по участку улицы Леона Поземского в Пскове до 28 июля

Движение по полосе улицы Льва Толстого в Пскове закроют до 30 июня

Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним

Движение на улицах Ипподромная и Школьная временно ограничат в Пскове