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Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках

Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках в ночь на 6 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария случилась 5 июля в 23:50 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, по проезде нерегулируемого перекрестка автомобиль ВАЗ-21099 под управлением молодого человека 2006 года рождения не уступил дорогу машине Jetour под управлением мужчины 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, молодые люди 2006 и 2007 годов рождения. Пострадали пассажиры ВАЗа, все они молодые люди 2007 года рождения, госпитализированы.

Водитель Jetour не госпитализирован.