Несовершеннолетний на мотоцикле пострадал в результате ДТП в Печорском округе

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего 2009 года рождения произошло на автомобильной дороге Горохово - Забелино в Печорском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».
Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»
Подросток передвигался на мотоцикле. Несовершеннолетний получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.
На родителей несовершеннолетнего составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.
«Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних и не допускать детей к управлению мототранспортом без соответствующего водительского удостоверения!» - подчеркнули в ведомстве.