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Мотоциклист опрокинулся на дороге в Печорском районе

Мотоциклист опрокинулся на дороге в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля в 02.13 на 37-м километре дороги Неелово - Кудина Гора – Печоры.

Водитель 1991 года рождения, управляя мотоциклом Avantis Enduro, не справился с управлением и допустил опрокидывание. Мотоцикл получил технические повреждения.

Мотоциклист госпитализирован в псковскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей левого плеча.