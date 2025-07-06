Стали известны подробности инцидента со сгоревшим грузовиком на трассе Р-23 «Псков»

Грузовой автомобиль Scania загорелся в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
По предварительной информации, сегодня около 10:00 на 239 км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском муниципальном округе водитель автомобиля Scania, мужчина 1977 года рождения, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, а именно не соблюдал необходимую дистанцию, и совершил столкновение с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1979 года рождения.
В результате столкновения произошло возгорание в грузовике Scania. В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.