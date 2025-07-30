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18 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1274 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения за период с 28 июля по 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Также сотрудники выявили 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 4 водителя. За минувшую неделю на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 18 - получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают псковичам о том, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.