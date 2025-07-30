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Два ребенка попали в реанимацию после ДТП с аквапланированием на трассе Петербург – Псков

Два ребенка попали в реанимацию после ДТП с аквапланированием на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа около 17.10 в Струго-Красненском районе, на 235-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков – Невель.

Водитель Renault Duster, мужчина 1986 года рождения, при движении на прямом участке автодороги не убедился в безопасности своего движения, а именно при изменении погодных метеорологических условий, не выбрал необходимую скорость движения. В результате автомашина попала в аквапланирование с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершила касательное столкновение с автомашиной ДАФ, с полуприцепом, под управлением водителя 1969 года рождения.

В данном ДТП телесные повреждения получили 4 человека из «Рено»: женщина 1991 года рождения, водитель 1986 года рождения, два ребенка - 2025 года рождения и 2021 года рождения, госпитализированы скорой медицинской помощью в реанимацию. Автомобили получили значительные технические повреждения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств строго следовать требованиям ПДД, быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.