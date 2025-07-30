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В Пскове водитель иномарки после ДТП отказался от проверки на алкоголь

В Пскове водитель иномарки после ДТП отказался от проверки на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа в 20.40 на улице Максима Горького у дома №25.

Фото: телеграм-канал Псков. За рулем

При движении по улице Горького водитель Hyundai Elantra, мужчина 1975 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в KIA под управлением мужчины 1990 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель Hyundai отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в Госавтоинспекции рассказали о столкновении Infinity и Audi 3 августа 18.00 напротив дома №38 по улице Кузбасской дивизии. Водитель «Инфинити» 1994 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до «Ауди» под управлением мужчины 1986 года рождения. Пострадавших нет.