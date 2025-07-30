АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове

Женщина 1953 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии на улице Юбилейной в Пскове 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГАИ УМВД России по городу Пскову.

Фотографии: отдел ГАИ УМВД России по городу Пскову

В 13:50 у дома №38 по улице Юбилейной мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу пешеходу и допустил наезд на женщину 1953 года рождения, которая двигалась по линии тротуара.

Пешехода госпитализировали в Псковскую городскую больницу с диагнозом: закрытый перелом шейки левого бедра со смещением, закрытый перелом левой лучевой кости со смещением, поверхностная травма головы.

Водитель был трезвым.