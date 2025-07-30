АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ижорского Батальона в Пскове

Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ижорского Батальона в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:25 у дома №8.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 2818, мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на мужчину 1951 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.