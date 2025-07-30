АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое пострадали при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

Два человека пострадали в Пскове при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 8 августа в 16.10.

Мужчина 1974 года рождения, управляя автомашиной КАМАЗ, допустил занос транспортного средства, в результате совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной ГАЗ 2705 под управлением мужчины 1988 года рождения.

Водитель ГАЗ доставлен в больницу, после осмотра отпущен домой. Пассажирка автомашины 1993 года рождения доставлена в больницу. Водители трезвые.