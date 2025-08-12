АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района

Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

В 18.15 на автомобильной дороге Великие Луки - Усвяты в деревне Аничково Великолукского района водитель мужчина, 1974 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Haval под управлением водителя женщины 1974 года рождения.

В результате ДТП водители получили телесные повреждения.