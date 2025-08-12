АвтоМир / Происшествия / ДТП

Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок

Водитель Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault Logan на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 22 августа в 15.32 на улице Инженерной у дома №74.

Мужчина 1989 года рождения, управляя Nissan Almera, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Renault Logan под управлением женщины 1991 года рождения.

Водители трезвые.

В тот же день в 20.50 в полицию поступило сообщение об обращении за медицинской помощью водителя «Рено» с ушибом мягких тканей затылочной области слева. Не госпитализирована.

А в 21.45 поступило сообщение, что за медицинской помощью обратился мальчик 2019 года – пассажир «Рено». Выявлен ушиб мягких тканей волосистой области головы.

Из объяснений известно, что столкновение произошло после того, как водитель «Рено включила левый поворотник.

Также в Госавтоинспекции рассказали о ДТП с пострадавшим 21 августа в Пскове на Октябрьском проспекте у дома 14. Около 23.12 мотоциклист, мужчина 1984 года рождения, при движении по правой полосе во избежание столкновения с другим транспортным средством начал перестроение. Не справившись с управлением, на мокрой дороге допустил опрокидывание. Водитель получил телесные повреждения.

По предварительной информации, выявлен перелом левой голени. Госпитализирован в городскую больницу.

Водитель трезвый.