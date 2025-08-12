АвтоМир / Происшествия / ДТП

Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 279-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Невель 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В 10:20 водитель автомобиля Lada Vesta, мужчина 1964 года рождения, на прямом участке не справился с управлением. В результате он столкнулся с попутно двигающимся грузовым автомобилем Scania под управлением мужчины 1984 года рождения.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель Lada Vesta и его пассажир - мужчина 1971 года рождения. Обоих доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.