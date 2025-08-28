АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя подбитой в Пскове эстонским автобусом иномарки могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей

Водителя подбитой в Пскове эстонским автобусом иномарки могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей. Госавтоинспекция Пскова дополнила существенные детали дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, двум из трех участвовавших в столкновении водителей грозит административная ответственность.

В настоящее время продолжается проверка по факту происшествия. Возбуждено административное производство по признакам нарушений нескольких статей Кодекса об административных правонарушениях.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»

Водителя «Фольксваген Поло» могут оштрафовать по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства. Единственный пострадавший в происшествии – шестимесячный пассажир автомашины. По предварительной информации, выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома мягких тканей височной области. В салоне автомашины располагался сзади справа.

Водителя автобуса «Вольво» могут оштрафовать по двум статьям административного кодекса – по части 1 статьи 12.15 за несоблюдение дистанции и по части 2 статьи 12.37 за отсутствие полиса ОСАГО. В объяснении он сообщил, что выполнял рейс по маршруту Tallinn – Pihva. На Рижском проспекте стал перестраиваться в правый, но совершил столкновение. Никто из пассажиров не пострадал.

Постановления о привлечении к административной ответственности пока не вынесены.

Как сообщалось ранее, момент дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте напротив дома №96 зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 6 сентября около 0.50.

Пассажирский автобус двигался по Рижскому проспекту в сторону улицы Рокоссовского. Перед перекрестком с улицей Балтийской автобус врезался в Volkswagen Polo, а тот врезался в легковой автомобиль Changan. Водители легковых автомобилей ожидали разрешающего сигнала светофора.