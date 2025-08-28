АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП

В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 13 сентября около 17.45 на 1 километре 700 м автодороги Заречье – Поддубье до деревни Сердеево.

Мужчина 1978 года рождения, управляя автомашиной Ford Fusion на закруглении дороги не справился с управлением, совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево.

В результате автомобиль сгорел полностью. Водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.