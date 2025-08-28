АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу в Пскове и устроил лобовое столкновение. ФОТО

В Пскове водитель ВАЗ-21074 выехал на полосу встречного движения и устроил лобовое столкновение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября в 20.40 на улице Николая Васильева у дома №89.

Водитель «Лады», мужчина 1981 года рождения совершил столкновение с Nissan Micra под управлением женщины 1966 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель «Лады» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ, будет передано в суд для принятия решения.