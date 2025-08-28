АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Островском районе опрокинулся квадроцикл с пенсионеркой-водителем, пострадали двое

В Островском районе опрокинулся квадроцикл с женщиной-водителем, пострадали двое. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 21 сентября в 15.00 на 18-м километре дороги Федосино – Ларино – Тишино.

Женщина 1965 года рождения, управляя квадроциклом Yacota, не обеспечила безопасную скорость во время движения. В результате не справилась с управлением и совершила опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир, мужчина 1963 года рождения.