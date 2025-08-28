АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали при столкновении трех автомашин и автобуса ПАЗ под Великими Луками

Три человека пострадали при столкновении трех автомашин и автобуса ПАЗ под Великими Луками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 20 сентября в 09.10 на 677-м километре дороги Устюжна – Великие Луки – Невель в Великолукском районе.

Мужчина 1978 года рождения за рулем автобуса ПАЗ 4234-05 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2115 под управлением водителя 1978 года рождения, который подъезжал к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог, поворачивал налево.

В результате ВАЗ-2115 совершил столкновение с встречным автомобилем «Фольксваген Фаэтон» под управлением женщины 1992 года рождения. После ВАЗ 2115 столкнулся с позади идущим автомобилем «Лада Приора» под управлением мужчины 1984 года рождения.

Пострадали трое: пассажирка «Приоры», женщина 1975 года рождения, водитель «Фольксвагена» и пассажир 1998 года рождения. Все трое госпитализированы великолукскую больницу.