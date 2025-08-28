АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП

В Пскове на улице Максима Горького водитель «Мазды» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 22 сентября в 10.00 на улице Горького у дома №67.

Водитель Mazda, мужчина 1997 года рождения при проезде нерегулируемого пересечения по второстепенной дороге допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением водителя 2007 года рождения. Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

«Лада» двигалась по улице Горького от Госпитальной в сторону дамбы, «Мазда» - от храма Александра Невского.

Водитель «Мазды» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, штраф составил 1000 рублей..