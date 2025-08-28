АвтоМир / Происшествия / ДТП

Электровелосипедист наехал на пожилую женщину в Невеле

В Невеле сегодня в 12:50 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. Инцидент произошел у дома № 20 на улице Комсомольской, когда мужчина 1967 года рождения, управляющий электровелосипедом, наехал на женщину 1940 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, женщина получила травмы и была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние пострадавшей уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.