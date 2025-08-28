АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО

В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 24 сентября около 16.40 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов, у дома №42 по Октябрьскому проспекту.

Мужчина 1981 года рождения на автомашине Audi А4 при повороте направо совершил наезд на девочку 2013 года рождения. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку отвезли в детскую областную больницу.

Водитель трезвый. Привлечен к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за непропуск пешехода. Оштрафован на 2500 рублей.