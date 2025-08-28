АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Renault сбил девочку на пешеходном переходе в Гдове

Ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 октября в 17:50 на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина в Гдове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, мужчина, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Renault Laguna, не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении и переходящему дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пострадала девочка 2013 года рождения, госпитализирована в областную больницу.