В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем

Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 17 октября 15:25 у дома 86 по Рижскому проспекту.

По предварительной информации, водитель автомашины Chery, мужчина 1984 года рождения, совершил столкновение с велосипедистом, мужчиной 1945 года рождения. В результате ДТП велосипедист пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.