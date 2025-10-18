АвтоМир / Происшествия / ДТП

В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет

В Пскове женщина на автомашине врезалась в металлическое ограждение на Рижском проспекте у дома 7/31а. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 18 октября в 19.30.

ВАЗ-2107 под управлением женщины 1974 года рождения совершил наезд на ограждение. Пострадавших нет. Водительский стаж - 22 года.

Напомним, в сентябре водители несколько раз врезались на ограждение на Рижском проспекте в Пскове.

17 сентября в 16.15 у дома 5/12 по Рижскому проспекту «Лада Гранта» под управлением женщины 1955 года рождения совершила наезд на ограждение поблизости от перекрестка с улицей Максима Горького. Пострадавших нет.

9 сентября в 14.50 у соседнего дома №1 по Рижскому проспекту женщина 1950 года рождения за рулем Daewoo Matiz не справилась с управлением, совершила наезд на ограждение. Пострадавших нет.