Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО

Пять человек пострадали в четырёх дорожно-транспортных происшествиях на территории города Пскова за неделю с 20 по 26 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, один из пострадавших – пешеход, остальные водители и пассажиры.

22 октября в 12.55 на проспекте Энтузиастов у дома 5-А водитель автомашины Ford Focus, мужчина 1977 года рождения, при движении задним ходом на парковке совершил наезд на женщину 1934 года рождения. 90-летняя пострадавшая доставлена в областную больницу.

23 октября в 21.15 произошло столкновение двух автомашин на улице Юбилейной напротив дома №1 по улице Яна Райниса. Женщина 1969 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Golf, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу Lada Granta под управлением мужчины 1980 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

Пострадали пассажирки «Лады», женщины 1945 и 1971 годов рождения. Не госпитализированы. Водители трезвые.

22 октября в 14.50 на улице Народной у дома 57 столкнулись Volvo под управлением мужчины 1989 года рождения и ВАЗ-2110 под управлением женщины 1999 года рождения. Изначально было оформлено как происшествие без пострадавших. Но вечером того же дня в 20.06 за медпомощью обратилась водитель ВАЗ. Не госпитализирована.

По факту данного происшествия проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

20 октября в 18.30 у дома №86 по Рижскому проспекту мужчина 1956 года рождения на автомашине ВАЗ- 21074 при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с «Маздой 6» под управлением водителя 1983 года рождения. «Мазда» двигалась со встречного направления прямо, со стороны улицы Рокоссовского.

Телесные повреждения получила пассажирка ВАЗ, женщина 1956 года рождения. Из областной больницы отпущена. Водители трезвые.

Также 21 октября в 20.20 произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком на улице Юбилейной напротив дома №41-а по Коммунальной. Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1963 года рождения, наехал на остановившийся ЗИЛ с водителем 1965 года рождения. Стрелой автовышки повреждено лобовое стекло автобуса.

Транспортные средства получили технические повреждения. Пассажиры автобуса (маршрут №55, перевозчик «Алюр-Авто») пассажиры не пострадали.