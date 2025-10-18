←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 18.10.2025 21:460 Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе 27.10.2025 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис» 27.10.2025 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:570 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове у магазина «Маяк»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО

27.10.2025 13:20|ПсковКомментариев: 0

Пять человек пострадали в четырёх дорожно-транспортных происшествиях на территории города Пскова за неделю с 20 по 26 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, один из пострадавших – пешеход, остальные водители и пассажиры.

22 октября в 12.55 на проспекте Энтузиастов у дома 5-А водитель автомашины Ford Focus, мужчина 1977 года рождения, при движении задним ходом на парковке совершил наезд на женщину 1934 года рождения. 90-летняя пострадавшая доставлена в областную больницу.

23 октября в 21.15 произошло столкновение двух автомашин на улице Юбилейной напротив дома №1 по улице Яна Райниса. Женщина 1969 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Golf, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу Lada Granta под управлением мужчины 1980 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

 

Пострадали пассажирки «Лады», женщины 1945 и 1971 годов рождения. Не госпитализированы. Водители трезвые.

 

22 октября в 14.50 на улице Народной у дома 57 столкнулись Volvo под управлением мужчины 1989 года рождения и ВАЗ-2110 под управлением женщины 1999 года рождения. Изначально было оформлено как происшествие без пострадавших. Но вечером того же дня в 20.06 за медпомощью обратилась водитель ВАЗ. Не госпитализирована.

По факту данного происшествия проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

20 октября в 18.30 у дома №86 по Рижскому проспекту мужчина 1956 года рождения на автомашине ВАЗ- 21074 при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с «Маздой 6» под управлением водителя 1983 года рождения. «Мазда» двигалась со встречного направления прямо, со стороны улицы Рокоссовского.

Телесные повреждения получила пассажирка ВАЗ, женщина 1956 года рождения. Из областной больницы отпущена. Водители трезвые.

Также 21 октября в 20.20 произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком на улице Юбилейной напротив дома №41-а по Коммунальной. Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1963 года рождения, наехал на остановившийся ЗИЛ с водителем 1965 года рождения. Стрелой автовышки повреждено лобовое стекло автобуса.

Транспортные средства получили технические повреждения. Пассажиры автобуса (маршрут №55, перевозчик «Алюр-Авто») пассажиры не пострадали. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5082 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.10.2025, 13:240 Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос 27.10.2025, 13:200 Пять человек пострадали в четырёх ДТП на территории Пскова за неделю. ФОТО 27.10.2025, 12:530 Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах 27.10.2025, 12:140 Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис»
27.10.2025, 11:390 Женщина с ребенком пострадали в столкновении «Лада Гранты» с фурой в Острове 27.10.2025, 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025, 10:370 Грузовик горел на улице Инженерной в Пскове 27.10.2025, 09:570 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове у магазина «Маяк»
26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября 26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области 26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове 26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября
26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города 26.10.2025, 12:000 Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы 26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября 25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября
25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения 25.10.2025, 15:400 Массовые проверки водителей прошли в Пскове 25.10.2025, 14:200 Hyundai и Geely столкнулись на трассе Псков – Кислово – Палкино 25.10.2025, 13:000 Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках
25.10.2025, 10:400 В Псковской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей в ходе операции «Авто-VIN» 24.10.2025, 21:000 В Великих Луках остановили нетрезвого водителя, который уже подвергался наказанию 24.10.2025, 20:400 Ограничение скорости будет действовать на двух трассах Псковской области 25 октября 24.10.2025, 18:010 «Псковпассажиравтотранс» отметил 80-летие. ФОТО
24.10.2025, 18:000 На одной из автомобильных дорог в Великих Луках временно прекратят движение транспортных средств 24.10.2025, 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове 24.10.2025, 15:300 Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением 24.10.2025, 15:100 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем. ВИДЕО
24.10.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем 24.10.2025, 10:020 Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерная и Юности в Пскове может измениться 23.10.2025, 18:401 Приговор водителю BMW, насмерть сбившему пешехода на «зебре» в Пскове, оставлен в силе 23.10.2025, 16:540 В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова
23.10.2025, 16:220 Суд снизил штраф за нарушения на трассе М-9 в Псковской области до 150 000 рублей 23.10.2025, 12:171 Ремонт проезда на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове завершен 23.10.2025, 11:310 Автомобиль Volkswagen Т4 сгорел в Опочке 23.10.2025, 10:453 Интерактив: Негде развернуться на Поземского 
23.10.2025, 10:140 Geely, Skoda и Jaecoo столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове 23.10.2025, 10:040 Демонтаж киоска на перекрестке Народная-Люксембург не связан с устройством «кольца» — администрация Пскова 22.10.2025, 18:400 Скорость ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября 22.10.2025, 17:430 ДТП произошло на круговом перекрестке у Псковской областной прокуратуры
22.10.2025, 16:390 «Десятка» столкнулась с Volvo на улице Народной в Пскове 22.10.2025, 15:590 Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах 22.10.2025, 15:330 Фотофакт: Памятник автобусу-труженику сменил прописку в Пскове 22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией
22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности 22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 22.10.2025, 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей 22.10.2025, 10:200 Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 2026 года
22.10.2025, 10:110 Сарай, мопед и сено сгорели в великолукской деревне из-за вспышки из глушителя 22.10.2025, 09:160 Экс-начальника псковского филиала «Севзапуправтодора» арестовали за получение взятки в размере 12 млн рублей 22.10.2025, 08:000 Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года 21.10.2025, 21:450 Автобус и кран столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове
21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать»
20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал 20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области
20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября
20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет 20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения
20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET? 20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта 20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 11:040 Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль
20.10.2025, 10:210 Автомобиль Audi подожгли в гдовской деревне Луневщина 20.10.2025, 10:000 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 20.10.2025, 08:200 Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.