Продолжается расследование по факту наезда самоката с двумя детьми на «Ленд Крузер» в Пскове

Продолжается расследование по факту наезда самоката с двумя детьми на «Ленд Крузер» возле областного ГИБДД. Как сообщили псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 29 октября в 14.25 на улице Труда, 75.

Молодой человек 2010 года рождения на СИМ с пассажиром - девочкой 2011 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, не спешившись. Допустил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser, которая двигалась в прямом направлении. Пострадала пассажирка СИМ, доставлена в детскую областную больницу.

Водитель трезвый. Административное расследование проводится по факту происшествия.

Также в Госавтоинспекции города рассказали о еще двух происшествиях без пострадавших.

28 октября в 19.00 на улице Поземского 114-а водитель «Хендай» при развороте на перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Инфинити», которая двигалась со встречного направления прямо. «Хендаем» управлял мужчина 1976 года рождения, «Инфинити» - мужчина 1988 года рождения.

Утром 27 октября на 9-м километре водитель Sitrak, мужчина 1986 года рождения совершил лось наезд на животное – лося. Пострадавших нет.